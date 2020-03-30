رئيس تورينو: الدوري الإيطالي لن يعود

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد فاروق:

يؤمن أوربانو كايرو رئيس نادي تورينو بأن دوري الدرجة الأولى الإيطالي لن يعود مجددًا في الموسم الحالي، في ظل الأزمة التي تعيشها البلاد بسبب تفشي فيروس كورونا.

وتعد إيطاليا أكثر دول العالم تأثرًا بانتشار فيروس "كوفيد-19" المعروف عالميًا بفيروس كورونا المستجد، حيث أصاب أكثر من 100 ألف شخص، وأودى بحياة أكثر من 11 ألفًا في الأراضي الإيطالية.

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وقال كايرو في حوار مع راديو أونو: "قلت ذلك سابقًا، أنا أؤمن بأن البطولة انتهت" وأكمل: "في ووهان بدأوا في إجراءات الحجر يوم 23 يناير، ومن المنتظر فك ذلك الحظر في الثامن من أبريل، أي شهرين ونصف."

وأكمل كايرو: "هذا يعني أننا من المنتظر أن نعود للتدريبات في شهر مايو، وفي ذلك الوضع سنستأنف اللعب في نهاية يونيو، سنستغرق شهرين حتى ننهي المسابقة، هل سيبدأ الموسم التالي في نوفمبر؟"

وحول الوضع الحالي قال كايرو إنه تحدث مع بعض لاعبيه أمس الأحد، من أجل تخفيض رواتبهم، مشددأ أنه على الجميع التضحية في الوقت الحالي، بسبب أن تورينو لا يستقبل أيه عوائد.