مدافع النجم يرد لمصراوي على حقيقة خلافة فتحي في الأهلي



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

قال الدولي التونسي وجدى كشريدة الظهير الأيمن للنجم الساحلى التونسي إنه يغلق الباب أمام مفاوضات الأهلي والزمالك مشدداً على رغبته في الاحتراف في فرنسا لظروف أسرية.

ويحوم الغموض حول موقف أحمد فتحي الظهير الأيمن للأهلي والذى تشهد معه المفاوضات شد وجذب بعد أن طلب اللاعب مهلة 48 ساعة للرد على عرض الأهلي.

وأضاف كشريدة في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365 " اليوم الإثنين " وجهتي المقبلة ستكون نحو أوروبا وتحديدا الدوري الفرنسي".

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وفسر " أنا مولود في فرنسا وأريد، الإنتقال هناك لظروف أسرية".

وأنهى "كنت أسعى لمغادرة النجم إلى مونبيليه الفرنسي الصيف الماضي ولكن المفاوضات توقفت".

ويبلغ كشريدة من العمر "24 عاما" ويشغل مركز الظهير الأيمن والجناح الأيمن، ولد فى فرنسا لأسرة تونسية ولكنه بدأ مسيرته مع كرة القدم في نادي النجم الساحلى، حيث تم تصعيده إلى الفريق الأول فى 2016، وينتهى تعاقده مع الفريق التونسى فى يونيو 2021 .

وكانت صحفية الصريح التونسية قد كشفت أن الأهلى أرسل مندوبا للتفاوض مع كشريدة على هامش مباراة الفريقين في الجولة قبل الأخيرة من النسحة الحالية لبطولة دوري أبطال أفريقيا لكن اللاعب رفض التفاوض .