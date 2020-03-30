لاعب الأهلي السابق لمصراوي: أنتظر مساعدة وزير الرياضة للعودة لمصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - إبراهيم علي:

قال مصطفى الفرماوي، لاعب الأهلي السابق واتحاد بن قردان التونسي الحالي، إنه ينتظر مساعدة من وزارة الشباب والرياضة لتطالب بعودته إلى مصر بعد إغلاق المجال الجوي بسبب فيروس كورونا.

وكانت قرارات صدرت من مجلس الوزراء، بوقف تسيير الرحلات الجوية الدولية بين مصر ومدن العالم لعدم انتشار فيروس كورونا.

وقال مصطفى الفرماوي في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "النادي أوقف التدريبات من يوم ١٧ مارس، ونجلس في حجر منزلي لمدة ٢٤ ساعة".

وواصل: "الوضع لدي صعب للغاية، أنا أجلس بمفردي وأتمرن لمدة ساعة واحدة فقط في المنزل".

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وتابع لاعب الأهلي السابق: "تواصلت مع السفارة المصرية هنا في تونس منذ أسبوع لرغبتي في العودة إلى مصر".

وأكمل مصطفى الفرماوي: "أنا اللاعب الوحيد المتواجد في تونس من المحترفين في الفريق، وعندما تواصلت مع السفارة، قالوا لي إنهم سيقومون بإبلاغي عندما تتوفر طائرة، وهم منتظرون مخاطبة رسمية تبلغهم بمساعدة وإعادة الرياضيين المتواجدين في تونس".

واختتم لاعب اتحاد بن قردان: "أتمنى مساعدة من وزارة الشباب والرياضة والمسؤولين في الدولة، لتسهيل عودتي إلى مصر؛ لأنني أجلس في المنزل منذ 12 يومًا، ولا توجد أي مؤشرات لعودة التدريبات خلال فترة قريبة".

يذكر أن أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بدأ في بحث الإجراءات مع الجهات المختصة بالدولة من أجل إعادة اللاعبين المصريين المتواجدين بالخارج.