بينهم صلاح.. من الأوفر حظا لـ "لاعب العام" في إنجلترا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد فاروق:

في مثل هذا التوقيت من العام، يوشك لاعبو الدرجات الأربعة الأولى في الكرة الإنجليزية على حسم اختياراتهم الخاصة بلاعب العام، وهي الجائزة الفردية الأبرز في الكرة الإنجليزية.

وتوقفت منافسات كرة القدم في الأراضي الإنجليزية والعالم أجمع، بعد تفشي فيروس "كوفيد-19" المعروف عالميًا بفيروس كورونا المستجد، والذي أصاب مئات الآلاف، وأودى بحياة عشرات الآلاف في مختلف أنحاء العالم.

يحق للاعبي 92 ناديًا إنجليزيًا التصويت لاختيار أفضل لاعب، أفضل لاعب صاعد وفريق نجوم العام، كما تشارك 10 أندية للسيدات في اختيار أفضل لاعبة، وتقدم رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية تلك الجوائز بشكل سنوي.

وكان الهولندي فيرجل فان دايك مدافع فريق ليفربول الإنجليزي آخر المتوجين بالجائزة، وخلف زميله المصري محمد صلاح الفائز بالجائزة عام 2018، رغم تتويج مانشستر سيتي باللقبين الأخيرين للدوري الإنجليزي الممتاز.

ورغم توقف منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، إلا أن التوقيت الحالي الذي يعد الموعد السنوي للتصويت فتح الباب أمام اختيارات واقعية لأبرز المرشحين للتتويج بالجائزة في الموسم الحالي.

ويتصدر ليفربول باكتساح جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث جمع 82 نقطة، بفارق 25 نقطة أمام مانشستر سيتي أقرب ملاحقيه، وكان الفريق بحاجة إلى ست نقاط فقط لحسم التتويج رسميًا باللقب الغائب منذ 30 عامًا.

وكان جيمي كاراجر نجم ليفربول السابق قد كشف في مقالته بصحيفة "تيليجراف" البريطانية تشكيله لأفضل لاعبي الموسم، وجاء بينهم المصري محمد صلاح، بينما اختار السنغالي ساديو ماني زميل صلاح في ليفربول كلاعب العام في إنجلترا.

واستعرض الموقع الرسمي لشبكة "سكاي سبورتس" أرقام النجم السنغالي في الموسم الحالي، ومساهمته البارزة في المسيرة التاريخية لفريق ليفربول، في إشارة أيضًا إلى أنه أحد أبرز المفضلين للتتويج بالجائزة في الموسم الحالي.

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وتصدر ماني الذي سجل 14 هدفًا في بريميرليج قائمة اللاعبين الذين ساهمت أهدافهم الحاسمة في نقاط لمصلحة فرقهم، بواقع 18 نقطة، أمام الجابوني بيير إيميريك أوباميانج، الذي ساهمت أهدافه في 16 نقطة، بينما جاء صلاح في المركز السابع، بأهداف ساهمت في 10 نقاط.

كما صنع ماني سبعة أهداف خلال الموسم الحالي للدوري الإنجليزي الممتاز، ليصبح مشاركًا في 32% من أهداف ليفربول، وهي النسبة الأفضل في المواسم الثلاثة الأخيرة، التي تصاعد تألقه خلالها، بعدما ساهم في 20% من الأهداف في موسم 2017/2018، وشارك في 26% من أهداف ليفربول في الموسم الماضي.

يعد البلجيكي كيفن دي بروين نجم فريق مانشستر سيتي أحد أبرز منافسي ماني على جائزة لاعب العام في إنجلترا خلال الموسم الحالي، حيث يتربع على صدارة قائمة أفضل صناع اللاعب في المسابقة، بعدما قدم 16 تمريرة حاسمة.

دي بروين ظهر بمستويات مبهرة رغم تراجع فريق مانشستر سيتي بشدة عن مستوياته ونتائجه التي قدمها في الموسمين الماضيين، إلا أن الجائزة الفردية التي لا ترتبط ارتباطًا وثيقًا بوجهة لقب بريميرليج لا تعد بعيدة عنه، في حالة استئناف النشاط، أو اختيار وسيلة جديدة للتصويت خلال الفترة المقبلة.

جيمي فاردي مهاجم فريق ليستر سيتي فرض نفسه كأحد أبرز الأسماء المرشحة لجائزة لاعب العام خلال الموسم الحالي، حيث يعتلي صدارة هدافي بريميرليج برصيد 19 هدفًا، وساهم في مسيرة مبهرة لفريقه، جعلته قريبًا للغاية من تحقيق إنجاز تاريخي، بضمان التأهل لدوري أبطال أوروبا.

جوردان هندرسون قائد ليفربول كان أحد مفاجآت مديره الفني الألماني يورجن كلوب السارة خلال الموسم الحالي، بعدما قدم مستويات استثنائية، على الصعيدين الهجومي والدفاعي، وكان أحد أبرز نقاط قوة حامل لقب دوري أبطال أوروبا في المسابقة المحلية، مما يجعله بالتأكيد أحد أبرز المرشحين للمنافسة على الجوائز الفردية.

ولا يبتعد محمد صلاح عن المنافسة على الجائزة، حيث يحتل المركز الثالث في قائمة هدافي بريميرليج، برصيد 16 هدفًا، لينافس بقوة على نيل الحذاء الذهبي لهداف المسابقة المحلية البارزة للموسم الثالث على التوالي، كما صنع النجم المصري ستة أهداف خلال الموسم الحالي.

كما يبقى فان دايك مرشحًا في ظل استمرار مستوياته الثابتة التي قادت الفريق الأحمر لثلاثة ألقاب قارية وعالمية في العام الماضي، ويتواجد الجابوني أوباميانج أيضًا كاسم مرشح، حيث يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الهدافين، برصيد 17 هدفًا.