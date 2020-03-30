كيف تعامل الزمالك مع موظفيه في أزمة كورونا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد الهواري:
يعاني العالم في الوقت الحالي من توقف شبه كامل للحياة في شتى المجالات بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد- ١٩).
وأعلن مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عن إغلاق النادي وايقاف جميع الأنشطة التزاماً بقرار الحكومة المصرية للحد من انتشار كورونا في البلاد
ويشهد عالم كرة القدم في الوقت الحالي أفكار مختلفة من أجل التعامل مع رواتب اللاعبين وجميع العاملين والمستفيدين من تلك الأندية في ظل توقف النشاط وبالتالي وجود نواقص فيما يخص الموارد المالية.
وتواصل "الخليج 365" مع عدد من موظفي الزمالك الذين فضلوا عدم الكشف عن هويتهم "خلال ساعات سوف يتم صرف راتب شهر مارس، تم اخطارنا بعدم وجود أي مشاكل بشأن الرواتب".
أكدوا قيام إدارة الزمالك بصرف جميع الرواتب والمسحقات المتأخرة لهم، وبالتالي لم يعد هناك أي أزمة بشأن هذا الملف، والجميع تسلم كل متأخراته المالية.
واختتموا "النادي لم يتحدث مع أي فرد بشأن مسألة تخفيض الرواتب خلال المرحلة المقبلة".
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