بعد اجتماع 4 ساعات.. فتحي يطلب 48 ساعة للرد على عرض الأهلي للتجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

طلب أحمد فتحي لاعب الأهلي، 48 ساعة للتفكير في العرض المقدم من ناديه لتجديد تعاقده المقرر أن ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

وأوضح النادي الأهلي عبر موقعه الرسمي، أن لجنة التخطيط للكرة برئاسة محسن صالح وعضوية كلًا من زكريا ناصف وخالد بيبو وفي حضور سيد عبدالحفيظ مدير الكرة وأمير توفيق مدير التعاقدات عقدت اجتماعًا صباح اليوم مع أحمد فتحي لاعب الفريق لحسم تجديد عقده.

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وعرضت اللجنة التجديد للاعب بمقابل يليق بخبراته، قبل أن يطلب اللاعب مهلة اليومين.

وعلم الخليج 365 أن الاجتماع امتد من الساعة الحادية عشر صباح اليوم حتى ما بعد الثالثة عصرًا.

وجدد وليد سليمان تعاقده، فيما قرر شريف إكرامي الرحيل لفرصة أخرى، وأبلغ الأهلي قائد الفريق حسام عاشور برغبة النادي في اعتزاله مع تكريمه بالشكل الذي يليق، ليتبقى أحمد فتحي ضمن الرباعي الأكبر في قائمة الفريق الأحمر.