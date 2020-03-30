لاوتارو مارتينيز يصدم برشلونة ومانشستر سيتي

كشفت تقارير ايطالية، عن تطورات مثيرة بشأن موقف الدولي الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز من الرحيل عن فريقه انترميلان خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقالت صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الايطالية، أن مارتينيز يريد الإستمرار

في صفوف النيراتزوري خلال الموسم المقبل رغم مفاوضات برشلونة ومانشستر سيتي.

وبحسب الصحيفة، لإإن مارتينيز يشعر بالسعادة في مدينة ميلانو، ولا يفكر بالرحيل عن

الانتر في الوقت الحالي، خاصة بعد تألقه اللافت خلال الموسم الحالي.

وسجل مارتينيز 16 هدفا في 31 مباراة لعبها لانتر ميلان هذا الموسم بعد أن احتل مركزاً اساسياً في تشكيلة انطونيو كونتي، عقب رحيل ماورو ايكاردي الي باريس سان جيرمان الفرنسي.