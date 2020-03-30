ميلان يسعى للتعاقد مع نجم بوروسيا دورتموند

يسعى نادي إيه سي ميلان الإيطالي، لدعم صفوفه خلال الفترة المقبلة بعدد من التعاقدات القوية، أملاً في إعادة الفريق إلى منصات التتويج وإستعادة هيبته المحلية والاوروبية.

وحسبما ذكرت صحيفة "كوريري ديللو سبورت" الإيطالية، فإن

ميلان يبحث ضم ماريو جوتزة نجم بوروسيا دورتموند، حيث يراقب وضع اللاعب مع فريقه لمعرفة إمكانية ضمه في فترة الإنتقالات المقبلة.

وأوضحت أن عقد جوتزة مع دورتموند ينتهي بنهاية الموسم، وهو ما يجعل ميلان ينتظر موقف اللاعب، ففي حالة غدم تجديد العقد فإن ميلان سيدخل في مفاوضات قوية للحصول على الصفقة بشكل مجاني.

يذكر أن جوتزة لا يشارك بشكل رئيسي مع ورتموند، مع تذبب مستواه مما ينذر بإمكانية رحيله.