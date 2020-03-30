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الأهلي يعرض ودية عالمية لإقناع حسام عاشور بالاعتزال

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يترقب مسؤولو النادي الأهلي حسم ملف اعتزال حسام عاشور لاعب وسط وقائد الفريق الأحمر بعد أن أمهله محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء حتى بعد غدٍ الأربعاء لإبلاغه بالقرار النهائي الخاص

باعتزاله من عدمه.

وعرض محمود الخطيب على حسام عاشور إقامة مباراة ودية عالمية بين الأهلي وأحد الأندية الأوروبية الكبرى في الصيف المقبل حال

الموافقة على قرار الاعتزال بنهاية الموسم الحالي تقديراً لما قدمه عاشور مع الفريق الأحمر.

وتعهد الخطيب لعاشور بتولي التنسيق لهذه المباراة الودية العالمية بنفسه بجانب الاتفاق على إقامة فترة معايشة لعاشور في أحد الأندية الأوروبية بخلاف انضمام عاشور للعمل بقناة الأهلي.

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