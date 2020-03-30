تفاصيل عرض الأهلي الأخير لحسم تجديد عقد أحمد فتحي

قدم النادي الأهلي عرضه الأخير للاعب أحمد فتحي نجم الفريق لحسم ملف تجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي. وعلمت (بوابة الوفد) أن لجنة التخطيط بالنادي الأهلي برئاسة محسن صالح عرضت على فتحي تقاضي 10 ملايين جنيه سنوياً ليصبح صاحب أكبر راتب في الفئة الأولى بجانب عقد إعلاني مقابل مليوني جنيه على أن يوقع اللاعب لمدة موسمين. التخطيط بالنادي الأهلي برئاسة محسن صالح عرضت على فتحي تقاضي 10 ملايين جنيه سنوياً ليصبح صاحب أكبر راتب في الفئة الأولى بجانب عقد إعلاني مقابل مليوني جنيه على أن يوقع اللاعب لمدة موسمين. وكان أحمد فتحي قد طلب مهلة 48 ساعة للرد على عرض الأهلي لتجديد عقده.

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