ماركوس راشفورد يتعافى من الإصابة

أكد نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي ان نجم الفريق ماركوس راشفورد تعافى من الإصابة التي كانت لحقت به في يناير الماضي، قبل توقف النشاط الرياضيفي إنجلترا.
واعلن اليونايتد عبر موقعه الرسمي اليوم الاثنين، أن راشفورد تعافى، وسيخضع لفحوصات لتحديد موعد عودته إلىالتدريبات، مع إستمرار متابعة حالة اللاعب نظراً لتوقف النشاط بسبب فيروس كورونا.
ويتوقف النشاط الرياضي في إنجلترا في الوقت الحالي، للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد، والذي أدة لتوقف الدوري الإنجليزي كافة الأنشطة.
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