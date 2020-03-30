مانشستر يونايتد يخطط لضم مايسترو أتليتكو مدريد في صفقة تاريخية

يسعي نادي مانشستر يونايتد الانجليزي، لتدعيم صفوفه بعدة صفقات مميزة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
ويركز النرويجي أولي جونار سولشاير المدير الفني للفريق بشكل خاص علي تدعيم خط وسط الشياطين الحمر بعد التعاقد مع البرتغالي برونو فيرنانديز خلال الميركاتوالشتوي.
وقالت صحيفة "أس" الإسبانية، أن مانشستر يونايتد يخطط لضم ساؤول نيجويز نجم وسط اتليتكو مدريد الإسباني بأي ثمن.
ويحظي ساؤول باهتمام كبير من مسئولي اليونايتد منذ فترة ليست بالقصيرة، وذلكعلي الرغم من تمسك نادي العاصمة الإسبانية بعدم التفريط في اللاعب.
واوضحت الصحيفة الإسبانية، أن مانشستر يونايتد يرغب في حسم صفقة نيجويز بأي مقابل، حتي وإن كان ذلك عن طريق دفع الشرط الجزائي في عقد اللاعب والذي تصل قيمته الي 150 مليون يورو، ليصبح اللاعب الأغلي في تاريخ النادي الإنجليزي.
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