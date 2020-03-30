نجم ليفربول السابق: اتمنى تتويج الفريق بالدوري

أكد جواو كارلوس تيكسيرا نجم ليفربول السابق، إنه يتمنى أن يعود الدوري الإنجليزي، لكي يتمكن الريدز من التتويج بلقب البريميرليج الغائب.
وكان ليفربول يتصدر جدول مسابقة الدوري الإنجليزي بفارق كبير عن أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي، ويتبقىله بضعة مباريات لحسم اللقب بشكل رسمي، إلا أن توقف النشاط الكروي في إنجلترا بسبب تفشي فيروس كورونا حال دون ذلك.
وقال تيكسيرا في تصريحات نقلها موقعسبورت ويتنس إنه يتمنى تتويج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي، وان يتم إستكمال المسابقة ليستعيد الريدز اللقب الغائب منذ 30 عام.
وأشار "لقد لعب في ليفربول 4 مواسم، ولذلك فأنا أكن كل الإحترام للفريق خاصة مع الفترة المميزة التي قضيتها بين جدرانه والتي عاملني فيها الجميع بشكل رائع".
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