الزمالك: لم نحسم تجديد عقد كارتيرون حتي الأن

أكد أحمد جلال إبراهيم، نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، ان ناديه لم يحسم تجديد عقد الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأبيض حتى الأن.

وقال أحمد جلال إبراهيم، في تصريحات إذاعية :"بالتأكيد نرغب في

تجديد كارتيرون، بعد النجاحات التي حققها مع الفريق هذا الموسم"، مؤكدا :"لم يتم حسم ملف التجديد حتى الأن، في ظل توقف النشاط الرياضي بسبب فيروس كورونا ".

واوضح :"لاعبي الزمالك المعارين لأندية الدوري الممتاز، قام امير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة، بعرضهم على المدرب الفرنسي لاختيار من سيعود للفريق في بداية الموسم الجديد".

وتابع :"المدرب الفرنسي لم يحدد حتى الان الصفقات الصيفية، وامير مرتضى، سيقوم بعرض عليه اسماء بعض اللاعبين في المراكز التي يرغب في تدعيم بها الفريق لاختيار افضلهم".