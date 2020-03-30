تراوري على رادار ليفربول تحسبًا لرحيل محمد صلاح أو ماني

يواصل ليفربول الإنجليزي في الفترة الحالية، البحث عن تدعيم خط هجومه بالتعاقد مع جناح قوي تحسبًا لرحيل محمد صلاح أو ساديو ماني عن صفوف الفريق نهاية الموسم.

وأشارت بعض التقارير الصحفية أن يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، يضع عدة لاعبين على قائمته من أجل التعاقد

مع أحدهم، ابرزهم عثمان ديمبلي لاعب برشلونة ، وأداما تراوري نجم وولفرهامبتون.

وقالت شبكة "جول" العالمية أن أداما تراوري يعد أبرز الأسماء المرشحة للإنضمام لليفربول، على الرغم من إرتفاع سعره الذي يصل إلى 70 مليون يورو.

وواصلت أن تراوري يقدم مع وولفرهامبتون مستوى مميز للغاية جعله محط أنظار العديد من الأندية، كما أن العديد من جماهير ليفربول كانت طالبت بالتعاقد معه في أعقاب قيادته لفريقه للفوز على مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي.

ويحاول فريق ليفربول وضع بدائل لتكون خليفة لمحمد صلاح أو ساديو ماني حال رحيل احدهم، او ليكون بديل مناسب لدعم الخط الهجومي للريدز.