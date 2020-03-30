الأهلي يرفض بيع أزارو، وفتحي يطلب مهلة 48 ساعة للرد على عرض التجديد

أفادت تقارير صحفية مغربية، ان النادي الأهلي رفض فكرة التخلي عن مهاجمه المغربي “وليد أزارو“، المعار إلى صفوف الاتفاق السعودي حتى نهاية الموسم الحالي.

وكان أزارو قد انضم إلى صفوف الفريق السعودي على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر في الميركاتو الشتوي المنصرف، بعدما أُجبر الأهلي بالتخلي عن أحد لاعبيه الأجانب من أجل قيد “أليو بادجي” المهاجم السنغالي.

وكانت إدارة نادي “الاتفاق“، تنوي تقديم عرض من أجل شراء عقد “أزارو” بصفة نهائية، من الأهلي في فترة الإنتقالات الصيفية المُقبلة.

وتأتي رغبة نادي الاتفاق الملقب بـ”الكوماندوز”، في الحصول على خدمات المهاجم الدولي المغربي بشكل نهائي بعد تألقه اللافت مع الفريق، حيث شارك في 7 مباريات ونجح في تسجيل 3 أهداف.

وعلى حد قول صحيفة “المنتخب” المغربية، فأن إدارة النادي الأهلي رفضت بيع عقد اللاعب لنادي الاتفاق بشكل نهائي، ليقطع المصريون بذلك الطريق على حلم المهاجم المغربي وناديه السعودي بالتوقيع على عقد طويل الأمد بينهما.

Advertisements

فتحي يطلب مهلة 48 ساعة للرد على عرض التجديد

واخيرًا عقدت لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي، برئاسة محسن صالح وخالد بيبو وزكريا ناصف، بالإضافة إلى “سيد عبدالحفيظ” مدير الكرة، وأمير توفيق مدير التعاقدات، جلستها الأخيرة مع اللاعب “أحمد فتحي“، من أجل حسم قرار تجديد عقد الأخير.

ولم تكشف اللجنة قيمة العرض المُقدم، ولا حتى عدد السنوات التي يتضمنه العقد، ولكن، كشف مصدر بالقلعة الحمراء في وقت سابق، أن عرض “الأهلى” يتضمن التجديد لمدة موسمين مقابل 9 ملايين جنيه فى الموسم الأول، و10 ملايين بالموسم الثانى.

بالإضافة إلى إعفاء اللاعب من بند نسبة المشاركة، لكي يتقاضى اللاعب راتبه بالكامل، دون ان يكون لنسبة المشاركات أي دور في تخفيض راتب اللاعب.

ومن جانبه، طلب “أحمد فتحي” مهلة 48 ساعة، للرد على مسؤولي الأهلي لحسم موقفه سواء بالتجديد أو الرحيل عقب نهاية عقده بنهاية الموسم الجاري.