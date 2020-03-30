قيمة بول بوجبا في سوق الانتقالات تصل إلى 35 مليون يورو فقط

بات من المنتظر أن تقل القيمة السوقية لنجم وسط ميدان مانشستر يونايتد “بول بوجبا” في سوق الانتقالات حتى تصل إلى 35 مليون يورو فقط.

في أحدث تقاريرها المالية، أعلنت جهة “CIES” المُختصة أن قيمة انتقالات كرة القدم ستنخفض بنسبة 28٪ في النافذة الصيفية بسبب أزمة فيروس “كورونا“، وبالتبعية فإن قيمة أي لاعب سوف تقل بالنسبة المذكورة مسبقًا.

وتختلف حالة كل لاعب وفقًا لعمره وطول مدة عقده ومسيرته السابقة، وعروضهم الأخيرة، واستخدمت CIES مثال وكان الفرنسي “بول بوجبا”، حيث تبلغ قيمة لاعب خط وسط مانشستر يونايتد حاليًا 65 مليون يورو، لكن هذا الرقم سينخفض إلى 35 مليون يورو في صيف 2020.

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ويعتبر النجم البالغ من العمر 27 عامًا أحد اللاعبين المطلوبين بشدة في سوق الانتقالات، حيث تسبب انتهاء عقده مع الشياطين الحمر في صيف 2021، في تراجع قيمته لهذا الرقم، الذي يجذب ثلاثة فرق كبيرة هم ريال مدريد وباريس سان جيرمان بالإضافة إلى ناديه السابق يوفنتوس.

وتعرض خريج أكاديمية مانشستر يونايتد إلى إصابة قوية في الكاحل هذا الموسم، لم تمكنه سوى من الظهور في ثماني لقاءات فقط مع فريقه هذا الموسم، في ظل اتهامات من بعض الصحف الإنجليزية بتعمد الغياب عن المباريات، للضغط على الإدارة من أجل تركه يرحل في الصيف.

وفي الدوريات الخمسة الكبرى، سيؤثر هذا الانخفاض في السعر على فريق مارسيليا أكثر من غيره، وسيكون أكبر الخاسرين على الإطلاق، بنسبة 38٪ من قيمة قائمته، ثم جاء من بعده فريق ريال بيتيس الإسباني حيث سيخسر 33٪ من قيمته السوقية.