ميسي يُهاجم إدارة برشلونة ويعلن التفريط في 70٪ من راتبه لصالح النادي

هاجم أسطورة نادي برشلونة “ليونيل ميسي” إدارة ناديه، وأعلن التفريط في 70% من راتبه لصالح النادي، بسبب تفشي فيروس “كورونا” وتعليق كرة القدم.

وكان برشلونة من ضمن الفرق التي تعرضت لخسائر مادية كبرى؛ بسبب عدم وجود مباريات لما يقارب الثلاثة أسابيع، وقدرت إدارة النادي المبلغ المطلوب جمعه من أجل تخطي الأزمة بـ100 مليون يورو، وحددت عدة استراتيجيات لجمع هذا المبلغ.

برشلونة يدخل في ثقب أسود لتعويض خسارة 100 مليون يورو على وجه السرعة

وقرر الرئيس “جوزيب ماريا بارتوميو” العمل على شقين، الأول تخفيض أجور نجوم الفريق الأول، والثاني هو بيع العمالة الزائدة، واللاعبين الذين لن يكون لهم احتياج فني، ومن ضمن هؤلاء الوافد الجديد منذ شهر “مارتن برايثوايت”، الذي سيرحل بمبلغ قيمته 20 مليون يورو.

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وبعد أيام من التفاوض، وافق لاعبو البلاوجرانا على التضحية بقيمة 70٪ من رواتبهم لمدة أربعة أشهر من أجل إنقاذ النادي ماديًا، ولكن الإعلان جاء بطريقة مختلفة، عبر بيان رسمي أطلقه القائد “ليونيل ميسي” وقام بنسخه أغلب أعضاء الفريق عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

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وكتب ميسي “من جانبنا، حان الوقت للإعلان أننا، بالإضافة إلى تخفيض 70 بالمئة من راتبنا خلال حال الطوارئ، سوف نقدم مساهمات حتى يتمكن موظفو النادي من تحصيل 100 بالمئة من رواتبهم طالما استمر هذا الوضع”.

وأضاف “نريد أن نوضح أن رغبتنا كانت دائما في تطبيق تخفيض الرواتب، لأننا نفهم تماما أن هذا وضع استثنائي ونحن أول من ساعد النادي دائما عندما طُلب منا ذلك”، متابعا “لقد قمنا بذلك في كثير من الأحيان بمبادرة منا عندما رأينا أن ذلك ضروري أو مهم”.

ولفت ميسي إلى أن هناك “من داخل النادي من حاول وضعنا تحت المجهر والضغط علينا للقيام بأمر كنا نعرف دائما أننا سنفعله”.

يذكر أن إدارة نادي يوفنتوس الإيطالي، كانت أول من أعلن منذ أيام حصولها على مبلغ 90 مليون يورو، عن طريق إيقاف رواتب نجوم الفريق الأول للسيدة العجوز لمدة أربعة أشهر، من أجل الخروج من الأزمة الحالية إلى بر الأمان.

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