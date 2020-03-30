رسميا.. أولمبياد طوكيو ينطلق في يونيو من العام المقبل 2021

أعلن منظمو دورة الألعاب الأولمبية الصيفية التي كانت مقررة هذا العام في طوكيو وتم تأجيلها بسبب جائحة كورونا، أنها ستقام في الفترة الممتدة بين 23 تموز/يوليو والثامن من آب/أغسطس 2021.



وكان من المقرر ان تقام الدورة بين 24 تموز/يوليو والتاسع من آب/أغسطس 2020. لكن اللجنة الأولمبية الدولية والحكومة اليابانية أعلنتا الثلاثاء الماضي تأجيلها بعد ضغوط من الاتحادات والرياضيين لإرجائها في ظل توقف النشاط الرياضي عالميا بسبب "كوفيد-19".



وبعد تقارير عن احتمال إقامة الدورة في ربيع 2021، حسم الأمر بالإعلان أنها ستحافظ على المواعيد ذاتها تقريبا، لكن بفارق عام.



وقال رئيس اللجنة المنظمة لطوكيو 2020 يوشيرو موري للصحافيين الإثنين "دورة الألعاب الأولمبية ستقام من 23 تموز/يوليو حتى الثامن من آب/أغسطس 2021. دورة الألعاب البارالمبية (المخصصة لذوي الحاجات الخاصة) ستقام بين 24 آب/أغسطس والخامس من أيلول/سبتمبر".



من جهتها، أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية بعد اجتماع للجنتها التنفيذية، انها اتفقت مع "اللجنة البارالمبية الدولية، اللجنة المنظمة لطوكيو 2020، حكومة مدينة طوكيو والحكومة اليابانية، على الموعد الجديد للنسخة الثانية والثلاثين من الأولمبياد".



وأشارت الى ان المعنيين عقدوا في وقت سابق اليوم "اجتماعا عبر الهاتف" شارك فيه رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الألماني توماس باخ، وموري وعدد من المسؤولين اليابانيين "واتفقوا على الموعد الجديد".



وسبق للمسؤولين اليابانيين تأكيد احتفاظ الألعاب باسم "طوكيو 2020".



وأتى كشف الموعد بعد ساعات من تأكيد موري نفسه دراسة الإيجابيات والسلبيات بشأن إقامة الألعاب في ربيع أو صيف 2021.



وحدد المنظمون لدى إعلان التأجيل الأسبوع الماضي، ان الدورة ستقام في العام المقبل، بموعد أقصاه فصل الصيف. وأشارت تقارير في الأيام الماضية الى ان التأجيل فتح المجال أمام دراسة إقامتها في الربيع بدلا من الصيف، وتحاشي الحرارة المرتفعة والرطوبة العالية اللتين تعرف بهما العاصمة اليابانية، وأدتا الى نقل سباق الماراتون من طوكيو الى مدينة سابورو في شمال البلاد، والتي تتمتع بطقس معتدل خلال فصل الصيف.





من جهتها، شددت اللجنة الدولية في بيانها اليوم على ان الموعد الجديد استند الى ثلاثة عوامل أساسية تواقفت عليها الاتحادات الرياضية الدولية واللجان الوطنية الأولمبية، هي "حماية صحة الرياضيين وكل المعنيين (بالدورة) ودعم جهود احتواء تفشي +كوفيد-19+، حماية مصالح الرياضيين والحركة الأولمبية، وجدول النشاطات الرياضية العالمية".



وأكد موري بدوره انه "تم الاتفاق على ان يكون الموعد في الصيف كما كان مقررا، نظرا الى فيروس كورونا... والحاجة الى بعض الوقت من أجل التحضيرات، واختيار الرياضيين وتصفياتهم".



ولم يسبق ان تم تعديل أي موعد لدورة أولمبية صيفية لسبب غير الحرب العالمية. وتم إلغاء دورات 1916 (بسبب الحرب الأولى)، و1940 و1944 (بسبب الحرب الثانية). وتعد الدورات الأولمبية الصيفية أكبر حدث رياضي عالمي على الإطلاق، وتستقطب لدى إقامتها مرة كل أربعة أعوام، نحو 11 ألف رياضي، ومئات الآلاف من المشجعين على الأقل.





المصدر: بي إن سبورت