شكرا لقرائتكم خبر عن حادث تصادم يكشف خداع نجم أستون فيلا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف حادث تصادم خداع نجم نادي أستون فيلا الإنجليزي، جاك جريليش، للجماهير بعد أن نشر فيديو طالبهم فيه بالبقاء في منازلهم خلال فترة العزل المفروضة على البلاد.

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وحسب صحيفة «ذا صن» البريطانية، فقد اصطدم اللاعب بسيارته بـ3 سيارات مصطفة خلال عودته من حفل بمنزل أحد أصدقائه الساعة الرابعة فجرًا.

وأشارت الصحيفة إلى أن اللاعب كان قد نشر قبلها بساعات قليلة فيديو لمتابعيه يطالبهم فيه بالالتزام بالبقاء في منازلهم، قبل أن يكسر هو نفسه العزل.

وظهر اللاعب في بعض الصور وهو يتحدث مع بعض سكان المنطقة مرتديًا حذاء أسود في قدمه اليمنى وآخر أبيض في اليسرى، قبل أن يترك بياناته مع أحد السكان ويعد بدفع تكالف إصلاح السيارات ويغادر قبل وصول الشرطة، حسب الصحيفة.