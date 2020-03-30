شكرا لقرائتكم عفروتو : كورونا أنقذ إدارة الأهلي من غضب الجماهير بسبب رحيل عاشور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال مصطفى عفروتو نجم الأهلى الأسبق إن إنشغال الجماهير بفيروس كورونا المستجد أطفأ غضب مشجعى القلعة الحمراء وألهاهم عن أزمة رحيل حسام عاشور ورفض تجديد عقده.

قال عفروتو في تصريحات خاصة إن التاريخ سينسى عاشور وسيمحو إنجازاته بإستكية إذا انتقل إلى الزمالك موضحا أن الأفضل لعاشور الاعتزال بدلا من الانتقال إلى الأبيض.

وتوقع عفروتو صعوبة انتقال مسمار القلعة الحمراء إلى النادى الأبيض موضحا أنه يرى ذلك من سابع المستحيلات.

وأكد عفروتو أن الأهلى تعامل بطريقة غير جيدة مع تاريخ حسام عاشور قائلا:" في أسلوب أفضل وأشيك من كدا".

ولعب عفروتو في مركز خط وسط المهاجم أو مهاجم ثاني وخاض تجربة اللعب في النادي الاهلي ثم الاتحاد ثم نادي مصر المقاصة ثم دمنهور و تعاقد الاسماعيلي معه لمدة اربع سنوات.

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ومثل عفرتو المنتخب المصري تحت 23 عاما ولقب بـ"عفروتو" لسرعته ، ومهاراته وتحركاته الغير متوقعة في الملعب.

كان مصطفى محمود محمد سليم عفروتو موهبة كروية حقيقية لا تنطفيء بريقها فى الملاعب مشحونة بطلقات ومدافع إبداعية من العيار الثقيل وأدرك منذ نعومة أظافرة أن كرة القدم هى معشوقة الملايين فأحبها وأطلق العنان لموهبتة وسط الساحات الشعبية بمنطقة الزاوية الحمراء التى شهدت ميلادة وأنتقل منها الى ناشئى النادى الاهلى ليبدأ مشوار النجومية .

عفروتو هو أخر عنقود الموهوبين خرج من عباءة منطقة الزاوية الحمراء الحى الشعبى الذى أخرج من قبلة نجم مصر والنادى الاهلى الدكتور مصطفى عبده.

كما يعد عفروتو من اللاعبين المعروفين بخفة الظل الطيبة ، خاصة عندما يجتمع بزملائه القدامي في الأهلي وأبرزهم سعد الدين سمير .