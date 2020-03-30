شكرا لقرائتكم تأجيل بطولة العالم لألعاب القوى إلى 2022 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قرر الاتحاد الدولي لألعاب القوى تأجيل بطولة العالم 2021 إلى صيف 2022 ويسعى لتحديد المواعيد الجديدة في يوجين بولاية أوريغون الأميركية.

وقال متحدث باسم الاتحاد الدولي لرويترز يوم الاثنين: بنسبة 100% ستقام بطولة العالم في صيف 2022.

وقال الاتحاد الدولي في وقت سابق يوم الاثنين إنه يعمل بالتعاون مع المنظمين، على تحديد موعد جديد في 2022 لبطولة العالم في ظل استمرار تفشي فيروس كورونا حول العالم.

وكان من المقرر إقامة البطولة بين السادس و15 أغسطس من العام المقبل.

كما أعلن الاتحاد الدولي لألعاب القوى أنه في مناقشات مع اتحاد ألعاب الكومنولث وبطولة أوروبا.

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ومن المفترض أن تقام بطولة أوروبا في الفترة بين 26 و30 أغسطس في باريس، بينما تقام ألعاب الكومنولث المقبلة بين يومي 27 يوليو والسابع من أغسطس آب 2022 في برمنغهام بإنجلترا.

وأعلن الاتحاد الدولي لألعاب القوى عن إعادة تحديد الموعد بعد قرار اللجنة الأولمبية الدولية والمنظمين اليابانيين بتعديل موعد أولمبياد طوكيو ليقام في الفترة بين 23 يوليو والثامن من أغسطس 2021.

وتأجلت الألعاب الأولمبية لمدة عام بسبب جائحة فيروس كورونا التي حصدت أرواح الآلاف حول العالم.

وقال الاتحاد الدولي لألعاب القوى بعد إعلان موعد جديد للأولمبياد: هذا يمنح الرياضيين الوقت المطلوب للتدريب والمنافسة. يحتاج الجميع للمرونة والتفاهم، نشكر اللجنة المنظمة لبطولة أوريجون 2021 والمساهمين والشركاء للتعاون والاستعداد لدراسة كل الخيارات.

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من المنظمين في أوريغون.