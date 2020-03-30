شكرا لقرائتكم توتنهام يعرض ملعبه للمساهمة في مواجهة كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - عرض نادي توتنهام الإنجليزي لكرة القدم ملعبه لخدمة الأغراض الطبية في ظل تفاقم أزمة فيروس كورونا المستجد في البلاد. ويستضيف ملعب توتنهام بالفعل بعض الأفراد الذين تأثروا بالأزمة الحالية في البلاد، بفعل فيروس كورونا. Advertisements وأجرى توتنهام محادثات مع مجلس مدينة هارينغي ومسؤولي الشؤون الصحية لتحقيق الاستغلال الأمثل لملعب النادي. وقال دانييل ليفي رئيس مجلس إدارة توتنهام: كنادٍ دائما نؤكد التزامنا تجاه المجتمع الأوسع، وتبرز أهمية هذا الأمر في الوقت الحالي أكثر من أي وقت مضى. وأضاف ليفي: نشعر بقدر كبير من الفخر للجهود التي يبذلها الجميع في الصراع ضد فيروس كورونا المستجد.

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