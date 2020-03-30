بيع منشفة لكوبي براينت بـ 33 الف دولار في مزاد

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بيعت منشفة استعملها اسطورة كرة السلة الاميركية كوبي براينت الذي لقي مصرعه في حادث تحطم طائرة في كانون الثاني/يناير الماضي، في اخر مباراة رسمية له اقيمت في نيسان/ابريل 2016 بأكثر من 33 الف دولار، كما اعلنت شركة المزاد العلني "ايكونيك اوكشينز" الاميركية الاحد.

وكشفت الشركة بان المنشفة البيضاء لكوبي براينت بيعت بمبلغ 33,077,16 الف دولار، كما حصل الشاري ايضا على تذكرتين مستعملتين من تلك المباراة.

وقال رئيس شركة المزاد جف وولف لشبكة "سي ان ان" بان الشاري يملك مجموعة من المقتنيات المرتبطة بلوس انجليس ليكرز، موضحا "انه (الشاري) مشجع شغوف لليكرز ومشروعه على المدى الطويل هو انشاء متحف في ولاية كاليفورنيا الجنوبية".

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وخاض براينت الفائز بالدوري الاميركي لكرة السلة 5 مرات مع لوس انجليس ليكرز ومرتين بالذهبية الاولمبية مع منتخب الولايات المتحدة، اخر مباراة رسمية له في 13 نيسان/ابريل 2016 في نهاية الموسم المنتظم (2015-2016) والتي فاز بها فريقه على يوتا جاز 101-96 بعد التمديد.

وسجل براينت 60 نقطة في تلك المباراة قبل ان يضع منشفته حول عنقه ويطلق جملته الشهيرة "مامبا أوت"، اي لقد انتهى الامر بالنسبة الى مامبا (لقبه).

ولقب براينت (41 عاما) مصرعه في حادث تحطم طائرة مروحية في 26 كانون الثاني/يناير الماضي مع ثمانية اشخاص اخرين، بينهم ابنته جانا.