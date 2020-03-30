حارس ليفربول يقترب من وست هام يونايتد

أكدت تقارير صحفية بلجيكية اليوم الإثنين أن الألماني لوريس كاريوس، حارس مرمى نادي ليفربول الإنجليزي، والمعار لنادي بشكتاش التركي، اقترب من الرحيل عن الريدز، لأحد فرق الدوري الإنجليزي.

ذكرت صحيفة "فوتبول 24" البلجيكية، أن نادي وست هام يونايتد

الإنجليزي، مهتم بالحصول على خدمات الحارس الألماني في الموسم المقبل، وأنها قد تكون صفقة مفاجئة للجميع بعودة الحارس الألماني مرة أخرى للدوري الإنجليزي.

أضافت الصحيفة، أن وست هام سيلاقي

منافسة شرسة من أندرلخت البلجيكي وسبورتينج لشبونة البرتغالي اللذين يرغبان أيضًا في التعاقد معه الميركاتو الصيفي القادم.

يذكر أن كاريوس قد أعير لنادي بشكتاش من الموسم الماضي، لمدة موسمين، بعد أدائه السيئ مع الريدز في عام 2017، وكونه سببًا في خسارة لقب دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد الإسباني.