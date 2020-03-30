وزير الشباب والرياضة يبحث سبل إنشاء صندوق لمدربي الأندية الصحية

التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، اليوم ، بديوان عام الوزارة ، الكابتن علي مظهر مؤسس بي فيت ، لمناقشة سبل إنشاء صندوق مدربي الأندية الصحية في ظل تداعيات ومستجدات فيروس كورونا .

وأكد صبحي أن الوزارة ستكون داعم بشكل قوي لهذا المشروع، علي أن يتم التنسيق مع وزير الاتصالات لإمكانية عمل شبكة قوية لخدمة كافة الأعمال الشبكية الداعمة له،

بالإضافة إلي تشكيل مجلس أمناء للصندوق يعمل علي استمراريته مع نقل التجربة للاتحاد المصري للأندية الصحية المزمع إنشاؤه.

وعرض مؤسس بي فيت تصوره لإنشاء الصندوق ونقل خبرته في الأندية الصحية ولكن تحت مظلة ورعاية وزارة الشباب والرياضة وكذلك من خلال ممولين ورعاة في المستقبل القريب .

فيما أشار وزير الشباب والرياضة أن

ذلك سيعمل علي إيصال الرسالة للمنازل في أوقات مختلفة وتأكيداً علي قدرة الدولة ممثلة في الوزارة في لنشر الوعي الصحي من خلال الأندية الصحية وخاصة للشباب ليكونوا منتجين في حياتهم وأعمالهم والحفاظ علي صحة الأخريين وتحفيزهم وتقيل حجم المخاطرة بالنزول من المنزل في الوقت الراهن، مؤكداً أن كل ذلك عبر الأنترنت لحين عبور الدولة المرحلة الحالية .

وأضاف أنه ستتم دراسة العرض المقدم من مؤسس بي فيت بشكل كامل وإمكان تطبيقه من خلال مجموعة عمل مشتركة من جانب الوزارة والمؤسسة.