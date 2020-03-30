البرازيلي إدواردو يقترب من الأهلي السعودي

اقترب البرازيلي كارلوس إداواردو لاعب نادي الهلال السعودي من الانضمام لنادى اهلى جدة. وينتهي تعاقد إدواردو مع الهلال في الموسم الحالي ويحق له التوقيع لأي ناد وهو دفع الأندية البرازيلية والخليجية لمحاولة الحصول على توقيعه والاستفادة من خدماته في الموسم الجديد. ويحق له التوقيع لأي ناد وهو دفع الأندية البرازيلية والخليجية لمحاولة الحصول على توقيعه والاستفادة من خدماته في الموسم الجديد. يذكر أن صفقة إدواردو مع الأهلي، حال تمت وتكللت بالنجاح، تكون ضمن مثيلاتها التي رحلت عن التعاون للهلال والاتحاد بشكل مجاني.

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