أحمد فتحي يطلب ٤٨ ساعة للرد على تجديد عقده مع الأهلي

عقدت لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي برئاسة محسن صالح وعضوية زكريا ناصف وخالد بيبو جلسة صباح اليوم الاثنين مع أحمد فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم لحسم تجديد عقده. تجديد عقده. وشهدت الجلسة أيضًا حضور كلا من سيد عبدالحفيظ مدير الكرة وأمير توفيق مدير التعاقدات بالقلعة الحمراء. وتسعى إدارة النادي الأهلي إلى حسم تجديد عقد أحمد فتحي الظهير الأيمن للفريق والذي سينتهي مع النادي بنهاية الموسم الجاري. وعرضت اللجنة التجديد للاعب بمقابل يليق بخبراته وطلب فتحي الحصول على مهلة لمدة ٤٨ ساعة قبل الرد وحسم الأمر.

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