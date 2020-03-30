فيديو جميع أهداف عمر السومة مع أهلي جدة

يلعب النجم السورى “عمر السومة” بين صفوف نادي أهلي جدة السعودي فى الفترة من 2014 لـ2020، وساهم فى تتويج الفريق بكلاً من : كأس ولي العهد عام 2014-15، ودوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين (الدوري السعودي) موسم 2015-16، وكأس خادم الحرمين الشريفين عام 2016، وكأس السوبر عام 2016، وحصل على جائزة هداف الدوري 3 مرات أعوام (2014-15، 2015-16، 2016-17).

وصلت عد مشاركات السومة مع الأهلي فى الدوري السعودي الى 120 مباراة، سجل خلالهم 114 هدفاً، واستطاع أن يُنهي أول مواسمه في دوري عبداللطيف جميل على عرش هدافي الدوري برصيد 22 هدفاً محققاً رقماً قياسياً كأول لاعب يسجل 22 هدفاً في موسم واحد في دوري عبداللطيف جميل.

-الإنجازات-

واصل تميزه في موسم 2015–16 عندما ساهم بشكل كبير بتحقيق لقب الدوري للنادي الأهلي (بعد غياب 32 عام عن آخر بطولة) عندما سجل 27 هدف في هذا الموسم، ومن أهمها أمام الهلال التي حسمت لقب الدوري لصالح فريقه وساهم بتحقيق لقب كأس الملك للأهلي بتسجيله هدفان في مرمى النصر، وقد حاز على جائزة أفضل لاعب في دوري عبد اللطيف جميل، وساهم بتحقيق كأس السوبر، بإحرازه التعادل للفريق أمام الهلال، ومن ثم الفوز بركلات الترجيح.

وفي مستهل موسم الدوري لموسم 2016–17، حقق السومة لقب أسرع هداف في العالم عن طريق تسجيله 50 هدف في 45 مباراة فقط، كاسراً بذلك رقم المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي سجل 50 هدفا في 51 مباراة، والسويدي زلاتان إبراهيموفيتش الذي سجل 50 هدفا في 59 مباراة.

وسجل السومة 14 هدفاً مع الأهلي فى 20 مباراة بمنافسات دوري أبطال آسيا، خلال 6 مواسم، وسجل واحداً من أجمل الأهداف في العالم في ديربي جدة ضد الاتحاد، هدف أقر بجماله الخصوم قبل المناصرين، حيث قد يترشح لجائزة بوشكاش لأفضل هدف للفيفا.

البداية..

يذكر ان بداية عمر السومة كانت مع نادي الفتوة السوري، والذي انضم إليه في عام 2001 عندما كان يبلغ من العمر 12 عام، وفي موسم 2009–10 ساعد السومة فريقه الهابط إلى الدرجة الثانية بالتتويج بالمركز الأول والعودة إلى دوري الأضواء.

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وفي أغسطس 2011 انتقل السومة إلى نادي القادسية الكويتي، وخلال الفترة التي قضاها في القادسية حقق معهم العديد من الألقاب، وفي الموسم الأخير له في الدوري الكويتي حقق لقب الهداف بتسجيله 23 هدفا ليساعد فريقه بالتتويج بلقب الدوري.

أهداف عمر السومة مع أهلي جدة..

أهداف السومة مع أهلي جدة فى الدوري ودوري أبطال آسيا..