كريستيانو رونالدو يتجول في شوارع فونشال رِفقة جورجينا

غمرت مواقع التواصل الإجتماعي حركة “Stay at home”،خلال الأيام القليلة الماضية، وظهر خلالها العديد من الرياضيين كيف يمرون بالحجر الصحي من منازلهم، ومن ضمنهم “كريستيانو رونالدو” نجم فريق يوفنتوس، الذي شارك مقطع فيديو لطيفًا علم فيه أطفاله كيفية غسل أيديهم لمنع العدوى.

ومع ذلك، يبدو أن النجم البرتغالي قد سَئِمَ من حبسة المنزل، وقرر النزول في نزهة مع صديقته “جورجينا رودريجيز” وأطفاله، إلى شوارع مدينة “فونشال” الواقعة في ماديرا.

الزوجان، كانا يرتديان ملابس رياضية، وحمل كل منهما عربة كان فيها التوأم “ماتيو وإيفا”، بجانب “جونيور” الابن الأكبر لرونالدو.

وكما هو متوقع، سرعان ما شاهده المارة، وقاموا بإلتقاط العديد من الصور، والغريب أن كريستيانو لم ينزعج على الإطلاق، لأنه ظهر في إحدى اللقطات وهو يضحك.

وذكرت صحيفة “إل موندو ديبورتيفو”، أن بعض المارة فى الشارع، حرصوا على التقاط الصور مع نجم يوفنتوس، وقابلهم رونالدو بتوجيه التحية لهم.

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السلطات البرتغالية تسمح لمواطنيها بالتجول في الشوارع

وكانت السلطات البرتغالية، قد سمحت لجميع العائلات، بالخروج في نزهة، ولكن لوقت قصير، على اعتبار ان البرتغال غير موبوءة بالفيروس كما هو الحال في إيطاليا وإسبانيا.

وأعلنت السلطات الإيطالية أمس الأحد، أنها ستمدد فترة الإغلاق في البلاد للعمل على استئصال وباء كورونا المستجد، بعدما بلغ عدد الوفيات 10,777 والمصابين نحو 100 ألف.

وبلغ عدد الإصابات المؤكدة في إسبانيا نحو 79,000 تقريبًا، بينما بلغ عدد الوفيات 838 حالة.

ويخضع رونالدو، للحجر الصحى فى البرتغال، فى ظل تفشي فيروس كورونا، خاصة بعد إصابة ثلاثى يوفنتوس، “باولو ديبالا، بليز ماتويدى ودانييلى روجانى”.

ويقضي مهاجم يوفنتوس فترة الحجر الصحي بمسقط رأسه “ماديرا” في الوقت الحالي، بعد ما وصل إلى البرتغال بسبب إصابة الأم “دولوريس أفيرو” بسكتة دماغية.