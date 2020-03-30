الزمالك يرفض رحيل بن شرقي وساسي ويقرر تمديد عقد الأخير

قرر مسؤولي نادي “الزمالك” المصري، رفض جميع العروض المُقدمه للاعبيه المحترفين، “فرجاني ساسي” و”أشرف بن شرقي“.

وأصدرت إدارة ميت عقبة، قرارًا بغلق ملف رحيل اللاعبان، بعد الأنباء المتداولة حول رحيل الثنائي فى الفترة الأخيرة، حيث شدد “مرتضى منصور” رئيس النادي بالتمسك بالعناصر الأساسية للفريق، في ظل المنافسة على لقب دوري أبطال أفريقيا.

وكان نادي الزمالك قد تأهل إلى دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا لملاقاة “الرجاء“، بعد إقصاءه “الترجي الرياضي” التونسي حامل اللقب، من دور ربع النهائي.

وأكد مصدر مُقرب من إدارة القلعة البيضاء، أنه لا يوجد نية للتفريط فى أى لاعب في الفترة الحالية، خاصة “أشرف بن شرقي” و”فرجانى ساسى”، الذى سبق وأكد للإدارة البيضاء إنه يرفض الرحيل عن الفريق.

ويحرص “ساسي” اللاعب الدولي التونسي، على التواصل فى الوقت الحالى مع الجهاز الفنى وإدارة الكرة لتواجده فى تونس حيث يخوض تدريباته فى المنزل بشكل منتظم نظرًا لتوقف النشاط الرياضي فى الوقت الحالى.

Advertisements

وكشفت تقارير صحفية، ان إدارة نادي الزمالك، اقتربت من تمديد عقد “فرجاني ساسي”، من أجل الإبقاء على اللاعب لفترة أطول، والقضاء على مساعي أندية الخليج، التي تريد التعاقد مع اللاعب.

كما أكد المستشار “مرتضى منصور“، رئيس نادي الزمالك، في وقت سابق، أن “محمد أبو جبل” حارس مرمى الفريق الأول، لم يتم السماح له بالرحيل، وانه لا يمتلك أي عروض في الوقت الحالي.

وكان لاعبي نادي الزمالك قد حصلوا على راحة سلبية حتى نهاية شهر مارس الجارى بأمر من مجلس إدارة الفريق، الذى منح الفريق بالكامل إجازة، وقرر إغلاق أبواب النادي، بعد توقف النشاط الرياضى لمدة 15 يومًا، كإجراء احترازى بسبب تفشي فيروس COVID-19.

ومن المقرر عودة الفريق للتدريبات عقب نهاية فترة الراحة السلبية التى قد تمتد مجددًا إلى منتصف أبريل المقبل.