شكرا لقرائتكم خبر عن الكرة في زمن الأوبئة.. مونديال 2002 يقام رغم " متلازمة سارس" والان مع التفاصيل

الإثنين 30 مارس 2020

يعاني العالم في الوقت الراهن من أزمة خانقة أدت إلى إيقاف جميع المنافسات الرياضية بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19 " والذي أدى إلى وفاة الملايين حول العالم.



وفي السطور التالية يسلط معكم " الخليج 365 " الضوء على إقامة مونديال 2002 على الرغم من ظهور متلازمة الالتهاب التنفسي الحاد التي ظهرت في نفس العام وأطلق عليها السارس.

إقامة مونديال 2002 رغم متلازمة سارس

البداية كانت في حينما ظهر وباء أطلق عليه متلازمة الجهاز التنفسي الحاد وظهر في جنوبي الصين وكان من المفترض أن تقام النسخة السابعة عشر من بطولة كأس العالم في كوريا الجنوبية واليابان.

وأدى المرض إلى وفاة أكثر من 800 ألف شخص بالعالم وطالبت منظمة الصحة العالمية وقتها بتأجيل البطولة لكن القائمون عليها رفضوا وأكدوا تكاتف الجميع حتى تقام المنافسات في موعدها المخصص.

وبالفعل لعبت البطولة وشهدت ظهور 3 منتخبات بمستويات لم يكن البعض يتوقعها حيث كان أولهم المنتخب التركي الذي بدأ مشواره في البطولة بالخسارة من حامل اللقب المنتخب البرازيلي بهدف واحد مقابل هدفين .

وفي المباراة الثانية تعادل الأتراك مع المنتخب الكوستاريكي بهدف لكلاً منهما وحققوا الفوز على الصين في الجولة الثالثة من دور المجموعات بثلاثية نظيفة ليتمكنوا من الوصول لدور الستة عشر وصيفاً للمجموعة بعد المتصدر السليساو.

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وفي الدور ثمن النهائي تخطى الأتراك منتخب اليابان بهدف واحد مقابل لا شيء قبل أن يواجهوا في الدور ربع النهائي منتخب السنغال ونجحوا في الفوز بالنتيجة ذاتها وتوقفت مغامرتهم في الدور نصف النهائي بالخسارة من المنتخب البرازيلي بهدف واحد مقابل لا شيء.

وفي مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع تمكن المنتخب التركي من الحصول على برونزية العالم بالفوز على كوريا الجنوبية المنظم بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

فيما كان المنتخب الكوري الجنوبي نفسه مفاجأة البطولة والحصان الأسود لها رفقة الأتراك حيث لم يكن أحد يتوقع وصولهم إلى الدور نصف النهائي.

حيث تمكن الشمشون الكوري من تحقيق الفوز على البرتغال كما أقصوا المنتخب الإيطالي من الدور ثمن النهائي في المباراة التي شهدت جدلاً تحكيمياً كبيراً بعد إمتدادها لوقتين إضافيين.

وفي الدور ربع النهائي تمكنوا من الفوز على إسبانيا بركلات الجزاء الترجيحية لكنها لم تقدر على الوقوف في وجه ألمانيا وخسروا في الدور نصف النهائي بهدف نظيف.

أما المنتخب السنغالي كان الحصان الأسود الثالث بعد تركيا وكوريا الجنوبية على الرغم من أنهم خرجوا على يد الأتراك في الدور ربع النهائي.

لكن العالم كله يتذكر فوزهم على حامل لقب كأس العالم 1998 منتخب فرنسا في الجولة الأفتتاحية بهدف نظيف والفوز على السويد بهدفين مقابل هدف في الدور ثمن النهائي بعد التمديد.

فهل يقدر العالم على تخطي كارثة كورونا كما حدث في مونديال 2002 بإقامة المعترك الكروي الأكبر رغم أنف سارس.