الامارات | تأجيل "آسيوية الصالات" المقامة في نادي شباب الأهلي إلى ديسمبر

شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل "آسيوية الصالات" المقامة في نادي شباب الأهلي إلى ديسمبر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف الامين العام للجنة كرة قدم الصالات عمران عبد الله، عن تأجيل استضافة بطولة الاندية الاسيوية لكرة قدم الصالات، التي كان من المقرر ان يستضيفها نادي شباب الاهلي في شهر أغسطس المقبل لتقام خلال الفترة من 2 إلى 13 ديسمبر المقبل، وذلك تزامنا مع العمل على مكافحة فايروس كورونا (كوفيدا 19)، وقال عمران عبد الله في تصريحات صحفية إن لجنة الصالات تسلمت رسالة بهذا الشأن من الاتحاد الاسيوي اكد خلالها الموعد الجديد، مبينا ان المنافسات المقبلة ستقام في ضيافة نادي شباب الأهلي. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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