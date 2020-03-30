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22 مليون واستثناء وحيد في عقد أحمد فتحي الجديد مع الأهلي

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار و خليك في الملعب

عقدت لجنة التخطيط للكرة برئاسة الكابتن محسن صالح وعضوية كلًا من زكريا ناصف وخالد بيبو وفي حضور سيد عبدالحفيظ مدير الكرة وأمير توفيق مدير التعاقدات، اجتماعًا صباح اليوم مع أحمد فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم، لحسم تجديد عقده الذي ينتهي مع النادي بنهاية الموسم الجاري.

وعلمت «المصري اليوم» أن لجنة الكرة بالأهلي عرضت على أحمد فتحي مبلغ 22 مليون جنيه واستثنائه من نسبة المشاركة في المبارايات.

وطالب اللاعب اللجنة مهلة48 ساعة للرد على عرض النادي الأهلي بشكل نهائي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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