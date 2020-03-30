شكرا لقرائتكم خبر عن 22 مليون واستثناء وحيد في عقد أحمد فتحي الجديد مع الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

عقدت لجنة التخطيط للكرة برئاسة الكابتن محسن صالح وعضوية كلًا من زكريا ناصف وخالد بيبو وفي حضور سيد عبدالحفيظ مدير الكرة وأمير توفيق مدير التعاقدات، اجتماعًا صباح اليوم مع أحمد فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم، لحسم تجديد عقده الذي ينتهي مع النادي بنهاية الموسم الجاري.

وعلمت «المصري اليوم» أن لجنة الكرة بالأهلي عرضت على أحمد فتحي مبلغ 22 مليون جنيه واستثنائه من نسبة المشاركة في المبارايات.

وطالب اللاعب اللجنة مهلة48 ساعة للرد على عرض النادي الأهلي بشكل نهائي.