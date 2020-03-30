شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فتحي يطلب مهلة ٤٨ ساعة للرد على تجديد عقده مع الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب عقدت لجنة التخطيط للكرة برئاسة الكابتن محسن صالح وعضوية كلًا من زكريا ناصف وخالد بيبو وفي حضور سيد عبدالحفيظ مدير الكرة وأمير توفيق مدير التعاقدات، اجتماعًا صباح اليوم مع أحمد فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم، لحسم تجديد عقده الذي ينتهي مع النادي بنهاية الموسم الجاري. وعرضت اللجنة التجديد للاعب بمقابل يليق بخبراته، وطلب اللاعب ٤٨ ساعة للرد وحسم الأمر.

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