شكرا لقرائتكم خبر عن ميسي ونجوم برشلونة يوافقون على تخفيض أجورهم في ظل أزمة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب برشلونة الإسباني، الإثنين، موافقة نجوم الفريق وافقوا على تخفيض رواتبهم بنسبة 70%، وذلك في ظل حالة الطوارئ المفروضة في إسبانيا بسبب انتشار فيروس كورونا الجديد.

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وتأتي مبادرة ميسي ورفاقه في برشلونة، للمساعدة في دفع رواتب باقي العاملين في النادي.

وكتب ميسي على حسابه بموقع «إنستجرام» :«من جانبنا، حانت اللحظة التي نعلن فيها أنه بجانب تخفيض 70 % من رواتبنا خلال فترة فرض حالة الطوارئ، سنقدم إسهامات أيضا يمكن من خلالها حصول باقي العاملين في النادي على رواتبهم كاملة طوال فترة استمرار هذا الوضع

وقال ميسي: «لم نندهش أبدا إزاء حقيقة أن البعض من داخل النادي حاولوا وضعنا تحت المجهر لزيادة الضغوط علينا من أجل القيام بما نقوم به دائما على أي حال».