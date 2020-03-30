شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. اللجنة الأولمبية تعلن موعد إقامة أولمبياد طوكيو 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت اللجنة الأولمبية المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية الموعد الرسمي للدورة والمقرر إقامتها في العاصمة اليابانية طوكيو في الفترة من 23 يوليو إلى 8 أغسطس من عام 2021.

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وقال يوشيرو موري رئيس اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو: «تم الإتفاق بين اللجنة الأولمبية الدولية واللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو على تأجيل البطولة لمدة عام بعد تفشي فيروس كورونا المستجد في العالم على أن تقام في شهر يوليو وأغسطس من العام المقبل» .

وكان من المقرر أن تقام دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو في الفترة من 24 يوليو من العام الجاري حتي التاسع من شهر أغسطس القادم لكن جائحة كورونا أطاحت بالدورة بالكامل .

وأتم موري حديثه: «دورة الألعاب البارالمبية ستقام في الفترة من 24 أغسطس لعام 2021 وحتي الخامس من شهر سبتمبر من نفس العام» .