طلب عاجل من إدارة إنتر ميلان إلى نجومه

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 مارس 2020

اتخذت إدارة فريق إنتر ميلان الإيطالي قراراً بعودة جميع اللاعبين من بلادهم إلى إيطاليا، من أجل الاستعداد للفترة المقبلة، بعد سفرهم مؤخراً بسبب أزمة فيروس كورونا الجديد، والذي انتشر في أنحاء إيطاليا.



ذكرت صحيفة لاغازيتا ديللو سبورت الإيطالية، أن إنتر ميلان استدعى 7 لاعبين المتواجدين خارج إيطاليا في الوقت الحالي من أجل العودة، وقضاء فترة العزل الصحي المقررة 14 يوماً، والتي تبدأ منذ عودتهم إلى إيطاليا خلال الأسبوع المقبل

. لاعبو إنتر ميلان الذين غادروا إيطاليا هم فيكتور موسيس، وروميلو لوكاكو، وسمير هاندانوفيتش، ودييغو غودين، وكريستيان إريكسن، ومارسيلو بروزوفيتش، وذلك بناءً على تعليمات من مسؤولي "النيراتزوري"، بسبب الخوف من التعرض للإصابة بفيروس كورونا.

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وأضافت الصحيفة أن قرار عودة لاعبي إنتر ميلان يأتي بسبب عدم رغبة أنطونيو كونتي في أن يستهلك وقتاً كبيراً، من أجل رفع المعدلات البدنية للاعبيه مقارنة مع الفرق الأخرى، بالرغم من عدم معرفة موعد عودة نشاط كرة القدم حتى الآن.

بالإضافة إلى رغبة إنتر ميلان في الحفاظ على سلامة لاعبيه فى الوقت الحالي، لأنه لا أحد يعرف كيف سيتطور الفيروس فى المستقبل؟، وكيف سيكون رد فعل الدول الخارجية من التعامل مع الوباء؟، وفي هذه الحالة قد يواجه اللاعبون أزمة في العودة إلى إيطاليا مرة أخرى، وهو ما تحاول إدارة إنتر تجنبه في الوقت الحالي.

من جانب آخر، بات نادى إنتر مهدداً بفقدان عدد من نجومه بسبب الأزمة الاقتصادية التي سيعانيها جراء توقف النشاط الكروي، على خلفية انتشار فيروس كورونا بشكل كبير في إيطاليا.

وذكر موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي، أن هناك العديد من الأندية تطمح في ضم نجوم إنتر ميلان في الصيف المقبل، على رأسها برشلونة الذي يرغب فى دفع الشرط الجزائي في عقد الأرجنتينى لاوتارو مارتينيز.