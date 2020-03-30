الدوري الياباني يسجل أول إصابة بفيرس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 مارس 2020

أكد نادي فيسيل كوبي الياباني، اليوم الإثنين، إصابة مدافعه الدولي جوتوكو ساكاي بفيروس كورونا، ليصبح بذلك أول لاعب في هذه البطولة تصيبه العدوى.



لعب ساكاي 42 مباراة دولية مع منتخب اليابان، وفي البداية اشتكى من ارتفاع في درجة الحرارة.

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وفي المستشفى في اليوم التالي شخصت حالته على أنها التهاب حاد في الجزء الأعلى من الجهاز التنفسي.

وقال النادي إن إصابة ساكاي بالفيروس سريع الانتشار تأكدت اليوم الإثنين.

وأكد كوبي أن الأعراض لم تظهر على أي لاعب في الفريق، الذي يضم الإسباني أندريس إنيستا الفائز بكأس العالم.

وقال النادي في بيان: "في الوقت الحالي لم تظهر أعراض فيروس كورونا على أي لاعب، أو أي عضو من أفراد الطاقم، نحن نعمل طبقاً لتعليمات السلطات الصحية على تحديد من تعامل معهم، وتعقيم أماكن التدريب الخاصة بالنادي بشكل كامل".