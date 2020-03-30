شكرا لقرائتكم مندوب زملكاوي فى اتحاد الكرة لحل أزمة الحجز على مستحقات الكاف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حضر مندوب من نادى الزمالك، لمقر اتحاد الكرة، اليوم الاثنين، لتسوية أزمة المستحقات المالية المتأخرة للجبلاية لدى القلعة البيضاء، بعد وصول جزء من مستحقات النادي لدى الاتحاد الافريقى لكرة القدم "كاف".

وكشف مسئولو اتحاد الكرة أن خزينة الجبلاية استقبلت مبلغ 275 ألف دولار من "كاف" عبارة عن مستحقات نادي الزمالك نظير مشاركته بدوري أبطال أفريقيا وبطولة الكونفدرالية الماضية، وتم إيداع المبلغ بخزينة الاتحاد من مديونيات النادى الأبيض، وفقا لاتفاقا بين الاتحاد والزمالك بالحصول على المتأخرات من المستحقات الخاصة للنادي من الاتحاد الأفريقى، وهذا ما تم بعد قيد اللاعبين في يناير الماضي.

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كما أوضح مسئولو اتحاد الكرة حقيقة وصول خطاب من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" لمطالبة الجبلاية بعدم تأخير نادى الزمالك مستحقاته المالية التى يرسلها الكاف بعد تأهل الأبيض لنصف نهائى دورى الأبطال، وأوضح اتحاد الكرة أن الكاف لم يرسل أى خطابات فى هذا الشأن، وأن خصم مستحقات الجبلاية لدى الزمالك من فلوس الكاف يأتى بناء على التعهد الذى وقعه المدير المالى بالنادى الأبيض، بأن يتم خصم مستحقات الزمالك لدى كاف لحل أزمة ديون الزمالك حتى يتم السماح له بقيد لاعبيه محليا وأفريقيا خاصة وأن جميع الأندية سددت مستحقاتها المتأخرة للجبلاية.

ويرفض مسؤولو الزمالك تلك المسألة التى أوضحها الاتحاد المصرى لكرة القدم، حيث طالبت الإدارة البيضاء بالحصول على مستحقات النادى القادمة من الكاف حتى يتوفر سيولة مالية لسداد عدد من الالتزامات الخاصة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأبيض.