شاهد صور أليو بادجي مهاجم الأهلي فى حديقة المنزل

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جدة - عمرو شويل نشر أليو بادجي مهاجم النادي الأهلي، صوراً عبر حسابه الشخصي على موقع انستجرام، خلال تواجده في حديقة منزله، في ظل توقف النشاط الرياضي في مصر والعديد من الدول بسبب وباء كورونا العالمي. Advertisements

أليو بادجي (1)



أليو بادجي (2) وكان السنغالى أليو بادجى مهاجم الأهلى قد نشر عبر حسابه الرسمى على انستجرام جانب من التدريبات التى يؤديها فى منزله للحفاظ على لياقته البدنية وعلق قائلا : ""فترة صعبة لكل شخص في العالم ، كل ما يمكننا القيام به هو التركيز على ما يمكننا السيطرة عليه ، دعونا نبقى في المنزل من أجل سلامة الجميع ، لنصلي من أجل حماية الله ، ولنتذكر المتضررين في صلواتنا"

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