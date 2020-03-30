شكرا لقرائتكم أحمد فتحى يطلب مهلة 48 ساعة لتجديد عقده والأهلي ينتظر الرد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طلب أحمد فتحى لاعب النادي الأهلي، مهلة 48 ساعة، للرد على عرض القلعة الحمراء، بخصوص تجديد عقده الذى ينتهى بنهاية الموسم الجالي. وأعلن النادي الأهلي، أن لجنة التخطيط للكرة برئاسة محسن صالح وعضوية كلًا من زكريا ناصف وخالد بيبو وفي حضور سيد عبدالحفيظ مدير الكرة وأمير توفيق مدير التعاقدات عقدت اجتماعًا صباح اليوم مع أحمد فتحي لحسم تجديد عقده الذي ينتهي مع النادي بنهاية الموسم الجاري. Advertisements وعرضت اللجنة التجديد لأحمد فتحى بمقابل مادي يليق بخبراته، وطلب اللاعب مهلة 48 ساعة للرد وحسم الأمر . ويؤدى لاعبو الأهلى برنامجا بدنيا من منازلهم، بعد إرسال السويسرى رينيه فايلر برنامجا تدريبيا للاعبى الفريق عبر الواتس آب لتأديته خلال فترة الإجازة للحفاظ على لياقتهم البدنية ومنحهم الحد الأدنى من الاستعداد البدنى قبل استئناف تدريبات الفريق، ووضع رينيه فايلر برفقة مدرب الأحمال برنامجا خاصا للاعبين تضمن إلزامهم بأداء تدريبات البطن والظهر بانتظام، فضلا عن المواظبة على أداء تدريبات الجرى فى المنزل.

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