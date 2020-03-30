شكرا لقرائتكم تعرف على بدائل كارتيرون لصفقات الزمالك الجديدة فى تقريره ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، تقديم تقريرا باحتياجات الفريق فى الموسم الجديد، إلى مجلس إدارة النادى الأبيض، بعد المناقشات التى دارت بين مدرب الزمالك وجهازه المعاون، لبحث احتياجات الفريق والأمور المختلفة الخاصة بالفترة القادمة ومنها ملف الصفقات.

وقرر المدرب الفرنسى أن يضع قائمة من المرشحين تضمن مرشح رقم واحد فى المركز الذى يحتاجه وبديلا له لاستقدامه حال تعثر استقدام المرشح الأول وتأتى تلك الرؤية حتى يسهل المدرب الفرنسى على إدارة الزمالك تلبية احتياجاته التى سيقف عليها بصورة نهائية خلال الفترة الحالية قبل الاجتماع المقرر عقده مع مرتضى منصور رئيس النادى لتقديم تقريره إليه.

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ويعكف المدرب الفرنسى حاليا على متابعة استعدادات الفريق من خلال التواصل مع جهازه المعاون بالزمالك، فى ظل توقف المسابقات المختلفة لتجنب انتشار فيروس كورونا حيث قرر المدرب الفرنسى تعليق تدريبات الفريق لحين إشعار آخر بعد قرار تعليق المسابقات المختلفة مع وضع برنامج لكل لاعب ينفذه فى منزله.

ونجح الزمالك تحت قيادة الفرنسى باتريس كارتيرون فى التتويج ببطولتى السوبر الإفريقى والمصرى على حساب الترجى التونسى والأهلى على الترتيب، كما نجح الأبيض فى التأهل إلى دور نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، ليضرب موعدًا مع الرجاء البيضاوى المغربى، فى نصف النهائى حيث من المقرر، أن يُقام لقاء الذهاب أحد يومى 1 و2 من شهر مايو المقبل وذلك فى المغرب، فيما يقُام العودة فى مصر أحد يومى 8 و9 من الشهر ذاته، ومن المنتظر أن تقام المباراة النهائية فى البطولة الأفريقية فى الكاميرون يوم 29 مايو، إلا أن بعد توقف النشاط الرياضى فى مختلف بلدان العالم ينتظر الزمالك والرجاء قرار الاتحاد الأفريقى بشأن المباراة وموعدها النهائى والموقف كاملا بعد تعليق الأنشطة المختلفة بسبب تجنب انتشار فيروس كورونا.