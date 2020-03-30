شكرا لقرائتكم أحمد بلال : الأهلي تعامل باحترافية فى التجديد لرباعى الكبار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أشاد أحمد بلال نجم الأهلى السابق، بطريقة تعامل مسئولو القلعة الحمراء، مع ملف التجديد للرباعى الكبار شريف إكرامى و أحمد فتحى و حسام عاشور ووليد سليمان، مؤكدا أن التعامل تم بشكل إحترافى.

وقال أحمد بلال فى تصريح لـ "الخليج 365"، أن شريف إكرامى حدد وجهته و قرار رحيله يحترم خاصة أنه يرغب فى اللعب و إحترام الأهلى لهذه الرغبة أمر جيد ، بينما التجديد لوليد سليمان جاء وفقا لرؤية الجهاز الفنى .

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أما عن تجديد أحمد فتحى ، فيبدو أن الأمر متروج لرغبة الجهاز الفنى و اللاعب خاصة أنه من حقه طلب مبلغ ، مشيرا إلى أن العروض التى عرضها الأهلى على حسام عاشور للإعتزال بمثابة إحترام تاريخ اللاعب .

وبدأت جلسة لجنة التخطيط بالأهلي، برئاسة محسن صالح، مع أحمد فتحى نجم دفاع الفريق لحسم ملف تجديد عقده، الذى ينتهى مع النادى بنهاية الموسم الجارى، وكان مسئولو الأهلى قد أبلغوا أحمد فتحى ووكيله نادر شوقى بموعد الاجتماع ومكانه منذ عدة أيام.