شكرا لقرائتكم لاعبو الزمالك فى جيمانزيوم النادي بـ"الدور" خلال توقف النشاط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يتواجد عدد من لاعبى الزمالك فى جيمانزيوم النادي، بصورة فردية على فترات من أجل خوض تدريبات فى الجيم الخاص بالفريق للمحافظة على لياقتهم البدنية فى ظل توقف النشاط الرياضى لتجنب انتشار فيروس كورونا.

ويعمل جهاز الزمالك على تعقيم وتطهير صالة الجيمانزيوم بصورة مستمرة حتى تكون جاهزة لاستقبال أي لاعب يخوض برنامجا لتجهيزه بعد وضع الجهاز الفنى للفريق بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، برامج لتجهيز كافة اللاعبين من منازلهم.

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وقرر مسؤولو الزمالك بالاتفاق مع الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق على تعليق التدريبات الجماعية للفريق لحين إشعار آخر، بسبب تجنب انتشار فيروس كورونا.

وعقد الجهاز المعاون للفرنسى باتريس كارتيرون، عقد اجتماعًا لبحث مدى تنفيذ برنامج الفريق فى فترة التوقف الحالية من عدمه، للوقوف على حالة جميع اللاعبين فى ظل توقف النشاط الرياضى لتجنب انتشار فيروس كورونا، وجاء الاجتماع بين الثلاثى سامى الشيشينى المدرب العام للفريق، وأمير عبد العزيز المدرب المساعد، إلى جانب عمرو عبد السلام مدرب حراس المرمى، وشهد الاجتماع إعداد تقرير كامل عن حالة اللاعبين وإخطار المدرب الفرنسى به وبحالة اللاعبين وتنفيذ كل لاعب للبرنامج الموضوع له من عدمه.

ونجح الزمالك تحت قيادة الفرنسى باتريس كارتيرون فى التتويج ببطولتى السوبر الإفريقى والمصرى على حساب الترجى التونسى والأهلى على الترتيب، كما نجح الأبيض فى التأهل إلى دور نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، ليضرب موعدًا مع الرجاء البيضاوى المغربى، فى نصف النهائى حيث من المقرر، أن يُقام لقاء الذهاب أحد يومى 1 و2 من شهر مايو المقبل وذلك فى المغرب، فيما يقُام العودة فى مصر أحد يومى 8 و9 من الشهر ذاته، ومن المنتظر أن تقام المباراة النهائية فى البطولة الأفريقية فى الكاميرون يوم 29 مايو، إلا أن بعد توقف النشاط الرياضى فى مختلف بلدان العالم ينتظر الزمالك والرجاء قرار الاتحاد الأفريقى بشأن المباراة وموعدها النهائى والموقف كاملا بعد تعليق الأنشطة المختلفة بسبب تجنب انتشار فيروس كورونا.