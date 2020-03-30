شكرا لقرائتكم بعد تراجعه عن السفر لتونس .. على معلول يؤدي برنامج الأهلي فى المنزل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يتدرب التونسي علي معلول نجم دفاع النادي الأهلي في منزله ويؤدي البرنامج الموضوع من قبل الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر للحفاظ على لياقته البدنية، استعداداً لعودة النشاط الرياضي في أي وقت.

وقرر علي معلول البقاء في مصر والتراجع عن العودة لبلاده مثلما كان محددًا له أمس بناءً على طلبه بالتنسيق مع السفارة التونسية بالقاهرة، بعدما علم أنه فور وصوله إلى تونس سوف يمكث بالحجر الصحي لمدة أسبوعين كإجراء احترازي في ظل جائحة كورونا التي تسود العالم حاليًا.

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وحصل علي معلول الظهير الأيسر للفريق الأول، على إذن الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر، وسيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالفريق، ولجنة التخطيط برئاسة محسن صالح، قبل السفر إلى بلاده، قبل أن يتراجع أثناء توجهه للمطار.

ورفضت لجنة التخيطيط بالأهلي مناقشة فكرة رحيل علي معلول، خاصة أنه واحد من أهم أعمدة الفريق التى لا غنى عنها، وأن التفريط فى خدماته سيكون صعباً للغاية مهما كانت المغريات المادية، ونجح الأهلى مؤخراً فى تمديد عقد على معلول لمدة موسمين إضافيين بخلاف الموسم المقبل المتبقى فى عقده مع الفريق الأحمر.