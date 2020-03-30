شكرا لقرائتكم عمرو وردة ينشر صور أثناء الجرى فى أحد المتنزهات متحديا حظر كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر عمرو وردة المحترف فى صفوف لارسيا اليونانى صور له أثناء الجرى فى أحد المتنزهات عبر صفحته الشخصية على إنستجرام متحديا حظر كورونا .



عمرو ورده



عمرو ورده

و يشهد الدورى اليونانى المحترف فى صفوفه عمرو وردة فترة توقف مثل باقى دوريات العالم من أجل الوقاية من فيروس كورونا المستجد .

ووفقا لصحيفة "نوفا سبورت" اليونانية فإنه من المتوقع أن يعود النجم المصرى عمرو وردة، لصفوف فريق باوك، بداية من الموسم المقبل، حيث يرى مسئولى باوك، أن وردة قادر على إعطاء حلول هجومية للفريق في الموسم المقبل.

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وأضافت الصحيفة أن إدارة باوك، تنوى تقديم عقدا جديدا للنجم المصرى، صاحب الـ26 عاما، والذى ينتهى عقده الحالى مع النادى، فى صيف 2021.

خاض وردة هذا الموسم 23 مباراة مع فريق لاريسا، في جميع المسابقات، سجل 7 أهداف وصنع 6.

وكان وردة، قد انضم لصفوف فريق باوك، فى يناير 2017، قادما من فريق بانياتوليكوس، بعقد لمدة 3 سنوات ونصف.