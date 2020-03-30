شكرا لقرائتكم صبري المنياوي : يجب إلغاء الدوري هذا الموسم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طالب صبرى المنياوى مدير الكرة بالنادى الاسماعيلى، مسئولي اللجنة الخماسية بإتحاد الكرة بإعلان إلغاء مسابقة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم بسبب فيروس كورونا

وقال صبري المنياوي في تصريحات إذاعية عبر أون سبورت : "أرى أن الأفضل إلغاء النشاط الرياضي هذا الموسم رغم استقرار الأوضاع في مصر".

ويضيف مدير الكرة بالاسماعيلى : "ليس من المنطقي أن تُلعب كرة قدم في مصر، بينما تعاني أغلبية دول العالم من إصابات ووفيات بسبب تفشي فيروس كورونا، علينا إيقاف النشاط احترامًا لمشاعر العالم"

وتابع المنياوى : "الاسماعيلى يترقب قرار اتحاد الكرة بشأن مصير الدوري ، وكذلك نتابع عن كثب قرار الاتحاد الدولى الفيفا عن موقف المعارين وكذلك عقود بعض اللاعبين والمدربين الأجانب، على سبيل المثال ينتهي عقد ديديه جوميز المدير الفني للفريق بنهاية الموسم".

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وازداد الغموض حول مصير بطولة الدورى المصرى الممتاز، وما إذا كانت المسابقة ستكتمل حتى نهايتها أم سيتم إلغاؤها هذا الموسم، بعد قرار اتحاد الكرة بتعليق النشاط الكروى على مستوى كافة المسابقات والمراحل السنية لمدة شهر لمواجهة تفشى فيروس كورونا.

تجميد النشاط المحلى بمثابة طوق النجاة الحقيقى لبعض الأندية لالتقاط الأنفاس بعد سلسلة من النتائج الباهتة، ومنها الإسماعيلى الذى يحتل المركز التاسع بجدول ترتيب الدورى برصيد 22 نقطة بعدما لعب 18 مباراة فاز فى 6 لقاءات وتعادل فى 4 وخسر8 مواجهات وسجل لاعبوه 16 هدفاً وتلقت شباكه 21 هدفاً، كما ودع الدراويش بطولة كأس مصر بالخسارة بهدف نظيف أمام بيراميدز فى مباراة دورالـ16

وينتظر الدراويش موقعة حاسمة أمام الرجاء المغربى فى إياب الدور قبل النهائى لكأس محمد السادس للأندية الأبطال"البطولة العربية"والتى تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا القاتل، علما بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الدراويش بهدف دون رد سجله فخر الدين بن يوسف.

وتولى الفرنسى ديديه جوميز المسئولية الفنية للفريق الأصفر فى يناير الماضى، قاد الفريق فى 9 مباريات بواقع 6 مباريات فى الدورى + مباراتين فى البطولة العربية + مباراة بكأس مصر واستطاع جوميز أن يحقق الفوز فى ثلاثة مباريات وتعادل فى مثلهم وخسر مثلهم وسجل الدراويش تحت قيادته عشرة أهداف وتلقت شباكه مثلهم .