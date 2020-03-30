شكرا لقرائتكم المقاولون العرب عن انتقال طاهر طاهر للأهلي : لم نتلقي عرض رسمي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على فريق الكرة، عدم الحديث نهائيا مع أى مسئول بالنادي الأهلي بشأن ضم طاهر محمد طاهر صانع ألعاب ذئاب الجبل إلى القلعة الحمراء.

وكثرت الأنباء في الفترة الأخيرة حول دخول طاهر محمد طاهر صانع ألعاب المقاولون العرب، فيدائرة اهتمامات النادي الأهلي لتعويض رمضان صبحي لاعب هدرسفيلد الانجليزي الذي تنتهي إعارته إلى القلعة الحمراء بنهاية الموسم الجاري.

و لم تكن هذه المرة الأولى التي يفاوض فيها الأهلي طاهر، حيث سبق أن دخل الأهلي فى لضم طاهر في الميركاتو الصيفي الماضي مع بداية الموسم.

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ويمتد عقد طاهر مع المقاولون لمدة ثلاث سنوات بدأت هذا الموسم، ولم يشارك طاهر محمد طاهر مع المقاولون منذ انطلاق الموسم الجاري سوى في ست مباريات فقط من أصل 18 لقاء، وجاء غياب طاهر بسبب الإصابة في العضلة الخلفية التي حرمته أيضاً من المشاركة مع المنتخب الأوليمبي في أمم أفريقيا للشباب.

واعتمد الجهاز الفنى للمقاولون العرب، بقيادة عماد النحاس، على جروب الواتس آب فى الاطمئنان على لاعبى الفريق ومتابعة التزامهم بالتعليمات التى وضعها الجهاز الفنى خلال فترة التوقف.

من جهته، قرر مجلس إدارة نادى المقاولون العرب، برئاسة محسن صلاح، مد تعليق الأنشطة الرياضية داخل قلعة ذئاب الجبل حتى منتصف أبريل المقبل، التزاماً بقرارات مجلس رئاسة الوزراء، كإجراء احترازى لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

وأصدرت الاتحادات الرياضية بيانا رسميا بتعليق النشاط الرياضى فى مصر، بناءً على تعليمات رئيس مجلس الوزراء ووزير الشباب والرياضة وبعد الاطلاع على توصيات اللجنة الطبية بالاتحاد المصرى لكرة القدم.