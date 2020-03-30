شكرا لقرائتكم انتعاش خزينة الزمالك بـ 200 ألف دولار من الكاف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتعشت خزينة نادي الزمالك، بـ 200 ألف دولار من الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف"، بعدما كشف مصدر مطلع بالقلعة البيضاء تلقى المبلغ من الكاف، مشيرا إلى أن الأزمة بين النادى الأبيض واتحاد الكرة تخص مستحقات دورى أبطال إفريقيا التى أرسلها الكاف للجبلاية.

ونجح الزمالك تحت قيادة الفرنسى باتريس كارتيرون فى التتويج ببطولتى السوبر الإفريقى والمصرى على حساب الترجى التونسى والأهلى على الترتيب، كما نجح الأبيض فى التأهل إلى دور نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، ليضرب موعدًا مع الرجاء البيضاوى المغربى، فى نصف النهائى.

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من المقرر، أن يُقام لقاء الذهاب بين الزمالك والرجاء البيضاوى أحد يومى 1 و2 من شهر مايو المقبل وذلك فى المغرب، فيما يقُام العودة فى مصر أحد يومى 8 و9 من الشهر ذاته، ومن المنتظر أن تقام المباراة النهائية فى البطولة الأفريقية فى الكاميرون يوم 29 مايو، إلا أن بعد توقف النشاط الرياضى فى مختلف بلدان العالم ينتظر الزمالك والرجاء قرار الاتحاد الأفريقى بشأن المباراة وموعدها النهائى والموقف كاملا بعد تعليق الأنشطة المختلفة بسبب تجنب انتشار فيروس كورونا.

يذكر، أن الاتحاد المصرى لكرة القدم، قرر استمرار تعليق النشاط الرياضى والدورى الممتاز حتى منتصف أبريل المقبل، فى إطار الإجراءات الاحترازية لتجنب خطر تفشى فيروس كورونا، لذا قرر مسؤولو الزمالك بالاتفاق مع الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق، على تعليق التدريبات الجماعية للفريق لحين إشعار آخر، بسبب تجنب انتشار فيروس كورونا.